Coronavirus, Usain Bolt positivo dopo la festa di compleanno. Tanti i vip presenti

Il Covid 19 ha colpito anche il re dello sprint Usain Bolt. Il campione olimpico e recordman dei 100 e 200 metri ritiratosi nel 2017, ha contratto in Giamaica il coronavirus pochi giorni dopo la sua festa di compleanno. Lo rivela la stampa giamaicana, notizia ripresa anche dai tabloid inglesi. Venerdì scorso il campione giamaicano ha compiuto 34 anni e dopo un test effettuato pochi giorni fa è risultato positivo. Come riportato da Nationwide Radio XJ, non è chiaro se abbia manifestato i sintomi del virus, ma l’ex atleta è ora in isolamento, in quarantena. Anche l’ala del Bayer Leverkusen Leon Bailey, la stella del cricket Chris Gayle e il cantante reggae Christopher Martin erano presumibilmente presenti alla festa organizzata dalla fidanzata di Bolt, Kasi Bennett. Secondo la stampa inglese alla festa c’era anche Raheem Sterling, giocatore del Manchester City. Non è chiaro se le precauzioni di sicurezza nel corso della festa siano state seguite o meno, come riporta il Sun. La Giamaica ha registrato un totale di 1.413 casi di Covid 19 e 16 decessi sull’isola. Ma si teme che questo numero possa essere in aumento, soprattutto nella capitale Kingston, con 410 nuovi casi negli ultimi 14 giorni. La superstar dell’atletica leggera ha festeggiato il suo primo compleanno da padre quest’anno dopo che lui e la sua compagna di lunga data Bennett hanno dato alla luce a maggio una bambina.