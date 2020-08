Junior Tennis Perugia, premiazione in Comune dopo l'impresa della promozione in A1

24 agosto 2020 a

Lo Junior Tennis Perugia ha ottenuto lo scorso 2 agosto, per la prima volta in Umbria, la promozione in serie A1 grazie al successo ottenuto in rimonta sul Match Ball Firenze. Nel pomeriggio di lunedì 24 agosto, a Palazzo dei Priori, il riconoscimento della città per la storica impresa è stato tributato alla squadra dal sindaco Andrea Romizi e dall’assessore allo sport Clara Pastorelli. Dopo aver perso la serie dell’andata, sul campo dei toscani, per 4-2, i ragazzi di Roberto Tarpani sono riusciti nell’impresa di ribaltare l’esito della finalissima, superando i fiorentini nel ritorno giocato a Perugia col netto punteggio di 5-1, rendendo ancor più memorabile il risultato raggiunto. Un risultato molto importante che conferma la vocazione di Perugia nel mondo del tennis e dello sport in generale e che porta in alto il nome della città e la rende orgogliosa dei suoi giovani atleti. Alla base del successo dello Junior Tennis Perugia vi è senza dubbio una scuola che è considerata tra le migliori in Italia. Per la squadra, dunque, oltre alla soddisfazione per la promozione, si fa ora più significativo anche l’impegno a proseguire nella serie maggiore, che - come è stato sottolineato - richiede il supporto di tutta la città.