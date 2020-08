Pjanic, inizio in salita al Barcellona. E' positivo al Covid: "Mai dare niente per scontato"

24 agosto 2020 a

Inizia in salita l’avventura di Miralem Pjanic al Barcellona. L’ex giocatore della Juventus, arrivato in Spagna nello scambio che ha portato Arthur a Torino, è risultato infatti positivo al Coronavirus dopo un test a cui si è sottoposto nella giornata di sabato 22 agosto. Lo comunica in una nota sul proprio sito la società blaugrana, precisando che il centrocampista "gode di buona salute" e si trova "in isolamento domiciliare". Per questo motivo il bosniaco "non si recherà a Barcellona per 15 giorni". "Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per scontato, neanche le cose che consideriamo più abitudinarie - ha scritto in un tweet Pjanic - La vita che stiamo vivendo ora ce lo sta insegnando. Rispettiamo le regole".