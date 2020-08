Antonio Conte vittima di una mega truffa da 30 milioni in Inghilterra. Ecco cosa è accaduto

24 agosto 2020 a

Se il vero problema di Antonio Conte non fosse il rapporto con l'Inter, ma una questione di soldi? Se alla base del suo nervosismo ci fosse una perdità milionaria, frutto di un investimento fatto ai tempi del Chelsea che si sta rivelando una truffa? Stando a quanto riporta il quotidiano La Verità, l'allenatore avrebbe investito in una società che prometteva alti rendimenti, ma si sarebbe lasciato convincere con documenti poi risultati rivelati falsi. La corte commerciale inglese, attraverso due sentenze, permette di ricostruire la storia. La seconda decisione è una ingiunzione di pagamento a carico di Massimo Bochicchio, un investitore italiano in Inghilterra, con un passato in Hsbc, uno dei più grandi gruppi bancari del mondo. Secondo il giudice Dave Foxton, avrebbe truffato otto persone attraverso la società Kidman. Le sue promesse in investimenti ad alto rendimento si sono rivelate false perché dopo un lungo tira e molla, gli investitori si aspettavano un pagamento di 33 milioni entro il 30 giugno ma i soldi non sono arrivati.

Conte si era lasciato convincere perché la società Kidman era stata presentata come collegata e garantita da Hsbc attraverso documenti che però in tribunale si sono rivelati falsi. L'istituto di credito ha spiegato che non ha nulla a che fare con Kidman e anche Bochicchio ha smentito il coinvolgimento del gruppo bancario. All'investitore è stato sequestrato un patrimonio di oltre 60 milioni di euro.