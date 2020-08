Inter, bookmaker sicuri: "Allegri allenatore". Ma resta in piedi il "Conte bis"

24 agosto 2020 a

Se Antonio Conte saluterà l’Inter, il suo successore ha già un nome e un cognome: Massimiliano Allegri. Ne sono sicuri anche i bookmaker che considerano caldissimo lo scenario di un eventuale arrivo del toscano a Milano al posto dell’ex ct della Nazionale, come già successo ai tempi della Juventus. Per i betting analyst di Snai infatti l’arrivo di Massimiliano Allegri al Centro Sportivo Suning è offerto a 1,25. Una quota in sensibile discesa rispetto alla scorsa settimana, ovvero prima della finale di Europa League persa contro il Siviglia e le parole d’addio di Conte rilasciate a Colonia. Il divorzio sembra inevitabile e - secondo gli addetti ai lavori - Allegri avrebbe preferito l’opzione nerazzurra a quella del Psg, che potrebbe non confermare Thomas Tuchel in panchina per la prossima stagione.

Ma resta viva comunque l’ipotesi di una riappacificazione tra Conte e l’Inter. Per i bookmaker, spiega Agipronews, questa eventualità vale 2,75. Tutto dipenderà dall’esito dell’incontro tra l’allenatore leccese e Steven Zhang che determinerà le sorti del progetto iniziato appena un anno fa. Nel tabellone Snai c’è anche Mauricio Pochettino: per l’argentino l’offerta è di 7,50.