Psg sconfitto in finale di Champions, gli ultrà devastano Parigi: auto in fiamme

Auto in fiamme e città a ferro e fuoco. Così hanno reagito alcuni ultrà del Psg alla sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern. Gli scontri a Parigi sono avvenuti ella zona dei Campi Elisi e dello Stadio Parco dei Principi. Alcune migliaia di persone hanno seguito la partita sul maxi-schermo allo stadio, mentre in giro per la città ci sono stati piccoli raduni per vedere il match. Al termine della finale tuttavia gli ultrà della squadra francese hanno sfogato la rabbia lasciandosi andare ad atti vandalici e attaccando la polizia. Necessario è stato l'intervento dei vigili del fuoco. Il bilancio è di 148 arresti.