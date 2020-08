Bayern Monaco campione d'Europa: batte il Paris Saint Germain e alza la Champions League

23 agosto 2020 a

E 'il Bayern Monaco a sollevare al cielo la Champions League. I bavaresi in finale a Lisbona battono il Paris Saint Germain di misura e conquistano la coppa per la sesta volta della loro storia. E ' Coman a mettere a segno il gol che decide l'incontro. I tedeschi si dimostrano più squadra, controllano a lungo, mantengono il possesso palla. E' vero, rischiano più volte di subire il pareggio, anche perché il Psg è ricco di talenti, ma i francesi non trovano mai il guizzo giusto e alla fine i bavaresi esultano. Sicuramente per il cammino del Bayern fondamentale è stato il tecnico, Hans-Dieter Flick, che quando ha preso il timone della squadra, dopo l'esonero di Kovac, ha letteralmente cambiato il volto del gruppo. Con lui in panchina i giocatori hanno ritrovato sicurezza e voglia di vincere ed alla fine hanno centrato un successo internazionale storico.