MotoGp, l'omero non guarisce. Marquez ancora fuori per altri due mesi

22 agosto 2020 a

Slitta in rientro in pista di Marc Marquez dopo la ricaduta dell’infortunio all’omero destro subito nel Gran Premio di Spagna del 19 luglio scorso. La Honda Hrc comunica infatti in una nota che ci vorranno "dai due ai tre mesi" prima di rivedere il fuoriclasse di Cervera in sella alla RC213V. La casa giapponese fa sapere che "tutte le parti", dal team al campione del mondo, dopo un consulto con alcuni specialisti, hanno deciso "di modificare i piani di recupero pianificati". L’obiettivo del pilota e di Repsol Honda è di far rientrare Marc "quando il braccio si sarà completamente ripreso dal grave infortunio".