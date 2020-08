Gp di Stiria, Rossi cade in Q1 e partirà dalla quindicesima posizione

22 agosto 2020 a

Johann Zarco e Danilo Petrucci accedono al Q2 del Gran Premio di Stiria per la classe MotoGp. Fuori Valentino Rossi, appena quinto a oltre mezzo secondo del francese: il Dottore, caduto (senza conseguenze) nelle fasi finali, scatterà così dal 15esimo posto. Che la situazione del pilota di Tavullia non fosse delle migliori già si era intuito venerdì 21 agosto nelle libere: "Nel dritto soffriamo tanto", aveva evidenziato dopo le prove del Gran Premio di Stiria. Rossi dunque fa ancora fatica e non ha trovato il miglior passo nonostante gli accorgimenti adottati rispetto allo scorso week-end.