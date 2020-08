Inter, Conte: "Futuro da pianificare con o senza di me" | Gol e highlights della finale VIDEO SKY

22 agosto 2020 a

Sembra destinato a terminare il rapporto tra Inter e Antonio Conte, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate dal tecnico al termine della finale di Europa League persa 3-2 contro il Siviglia. "Ci prenderemo tutti un paio di giorni di vacanza, poi a mente fredda ci incontreremo, in maniera molto serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell’Inter, con o senza di me", ha spiegato l'ex ct della Nazionale.

"Se pensate che faccio marcia indietro non faccio marcia indietro, se si potranno migliorare le cose si migliorerà. È stata una annata molto dura, qualcosa è successo ed è inutile girarci attorno - ha aggiunto Conte -. Bisogna capire se c’è la voglia di tutti di non passare un’altra annata in questa maniera. Ci sono tante situazioni, farò delle valutazioni e le farà la proprietà. Ci sono risvolti della vita che se devono intaccare l’aspetto privato non vanno più bene". Conte ha ancora due anni di contratto da 12 milioni a stagione.