Inter che beffa, Lukaku fa autorete e regala l'Europa League al Siviglia: 3-2

L'Inter non ce la fa. A Colonia infatti è il Siviglia ad alzare al cielo l'Europa League, al termine di una finale a dir poco rocambolesca, terminata con il risultato di 3-2 per gli andalusi. Lukaku su rigore porta avanti i nerazzurri, poi De Jong firma una doppietta che ribalta il punteggio, prima del provvisorio 2-2 messo a segno da Godin. Con il gol del difensore si chiude il primo tempo. Nella ripresa occasione ancora per Lukaku che si fa ipnotizzare dal portiere spagnolo in uscita, poi lo stesso attaccante belga con una sfortunata autorete regala il definitivo 3-2 al Siviglia. L'Europa League è sua.