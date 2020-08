Finale di Europa League, 2-2 all'intervallo tra Siviglia e Inter

21 agosto 2020 a

Si è concluso sul punteggio di 2-2 il primo tempo della finale di Europa League tra Siviglia e Inter. Nerazzurri subito in vantaggio al 2' con Lukaku, bravo a procurarsi e realizzarsi un calcio di rigore. Pareggio immediato del Siviglia all'11' con De Jong, che poi raddoppia al 33' sempre su colpo di testa. Ma anche in questo caso la reazione dell'Inter è veemente e si concretizza al 36' con Godin, pure lui in gioco aereo. Partita equilibrata e giocata a ritmi intensi: per ora il risultato è giusto. Da segnalare un battibecco in avvio tra Banega e il tecnico dell'Inter Conte.