Siviglia-Inter, le formazioni ufficiali: Conte conferma lo zoccolo duro e si affida alla LuLa

21 agosto 2020 a

a

a

Si affida allo zoccolo duro Antonio Conte per la finale di Europa League della sua Inter contro il Siviglia. Il tecnico nerazzurro infatti conferma il 3-5-2 e gli uomini scesi in campo in semifinale e ai quarti. Dietro giocano Godin, De Vrij e Bastoni, davanti tocca a Lukaku e Lautaro Martinez. Queste le formazioni ufficiali. Siviglia: Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Jordán, Fernando, Banega; Suso, de Jong, Ocampos. (A disp. Vaclík, Sánchez, Sergi Gómez, Munir, Gudelj, Escudero, Oliver Torres, Vázquez, José Alonso, Genaro, Pablo Pérez, En-Nesyri). All. Lopetegui. Inter: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. (A disp. Padelli, Sanchez, Moses, Sensi, Ranocchia, Valero, Eriksen, Esposito, Pirola, Biraghi, Skriniar, Candreva). All. Conte. Arbitro: Makkelie (Ola). Fischio d'inizio alle 21.