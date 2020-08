Matteo Salvini ammette: "Da milanista stasera invidio i cugini dell'Inter"

21 agosto 2020 a

Il calcio per certi versi è una malattia vera e propria e Matteo Salvini, leader della Lega, tifosissimo del Milan, non lo ha mai negato. Stasera 21 agosto di fatto lo ribadisce con un post sui suoi profili social in cui tira in ballo la finale di Europa League che vede in campo i nerazzurri dell'Inter. "Da milanista - scrive Salvini - devo ammettere che invidio i cugini che stasera si giocano una finale europea". Poi si rivolge direttamente ai suoi follower: "Secondo voi come finisce Inter-Siviglia?". A corredo del suo tweet Salvini pubblica la foto di un vecchio derby tra Inter e Milan. Come al solito sotto al suo post commenti di ogni tipo.