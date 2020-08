Juventus, il nome di Federico Cherubini come futuro direttore generale

21 agosto 2020 a

Torna alla ribalta il nome di Federico Cherubini, folignate di 49 anni, come possibile nuovo direttore generale della Juventus. Lo riferisce il Corriere di Torino secondo cui le quotazioni del dirigente bianconero sono in forte ascesa nei confronti della società. Già all’indomani dell’esonero dell’allenatore Maurizio Sarri si era parlato di un avanzamento di grado per Cherubini che sembrava destinato a prendere il posto del direttore sportivo Fabio Paratici, di cui il folignate è attualmente vice. L'ipotesi era stata smentita dalla società, ma ora le voci sulla promozione di Cherubini tornano a farsi sentire. Arrivato a Torino nel 2012, Cherubini ha scalato via via posizioni conquistando la fiducia del presidente Andrea Agnelli fino a diventare responsabile dell'Under 23 e vice direttore sportivo.