Inter, l'Europa League l'occasione per aprire un nuovo ciclo | VIDEO SKY

Cresce sempre di più con il passare delle ore l'attesa in casa Inter per la finalissima di Europa League contro il Siviglia. Per i nerazzurri l'occasione di aggiornare l'albo d'oro fermo alla magica notte di Madrid del 2010, quando Zanetti alzò al cielo la Champions League dopo il 2-0 al Bayern.

Ora la competizione è meno importante ma per l'Inter è fondamentale tornare a vincere per aprire un nuovo ciclo e magari presentarsi ancora più agguerriti nella prossima stagione a contendere lo Scudetto alla Juve. D'altronde anche il ciclo morattiano, iniziato prima da Mancini e completato poi da Mourinho, prese il via con la Coppa Italia del 2005. Del 1998 con Gigi Simoni invece l'ultima Europa League.

Inter, caccia alla quarta Europa League. L'ultima fu vinta con Gigi Simoni allenatore | VIDEO

In caso di successo contro gli andalusi sarebbe il quarto titolo in questa competizione.