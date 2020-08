Inter, caccia alla quarta Europa League. L'ultima fu vinta con Gigi Simoni allenatore | VIDEO

21 agosto 2020 a

Notte importante per l'Inter, impegnata venerdì 21 agosto nella finale di Europa League contro il Siviglia, a distanza di 10 anni dall'ultima finale, in quella occasione di Champions, vinta contro il Bayern Monaco. In caso di successo sugli andalusi i nerazzurri conquisterebbero la loro quarta Europa League, l'ultima delle quali arrivò nel 1998 con Gigi Simoni in panchina e Ronaldo, il Fenomeno, in campo. La finalissima contro la Lazio finì 3-0 con reti di Zamorano, Zanetti e Ronaldo.

Simoni che si è spento esattamente 3 mesi fa, il 22 maggio scorso, dopo una lunga malattia. Sarebbe il miglior modo per rendergli omaggio con appena qualche mese di ritardo.