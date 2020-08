Champions League, la Sir Safety Perugia sorteggiata nello stesso girone della Lube

21 agosto 2020 a

a

a

Sorteggiati i gironi della Cev Champions League Volley 2021. La prima competizione europea di pallavolo per club includerà fino a 65 squadre, 36 maschili e 29 femminili. La competizione maschile prenderà il via con partite del primo turno in programma a fine settembre, inizio ottobre. Il primo round è composto da 6 gironi da 3 squadre ciascuno, i cui vincitori passeranno al secondo round. Questo round vedrà 6 squadre gareggiare nei gironi G e H nella seconda metà di ottobre, per gli ultimi 2 posti disponibili nel quarto round. Civitanova (detentrice del trofeo) e Perugia sono stati inseriti insieme nella Pool B, con i turchi dell’Arkas Izmir e i francesi del Tours. Modena, invece, è finita nella Pool D con i russi del Kuzbass Kemerovo, nuova squadra dell’ex Ivan Zaytsev, i polacchi del Verva Varsavia e i belgi del Knack Roeselare. Trento parte dai preliminari e se la vedrà nella pool F con il Vojvodina NS Seme Novi Sad (Serbia) e l’IBB Polonia Londra (Inghilterra).