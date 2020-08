Coronavirus, positivo anche Petagna del Napoli: "Sono isolato in attesa che passi"

21 agosto 2020 a

"Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. Sono a casa isolato e in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto. Grazie ancora". Queste le parole in un post sul suo account Instagram di Andrea Petagna, attaccante da questa stagione al Napoli, dopo la notizia della sua positività al Covid 19. In questi ultimi giorni sono ormai diversi i giocatori contagiati nelle varie squadre di Serie A. La più colpita è il Cagliari, con tre positivi, un fatto che ha costretto la società sarda a rimandare addirittura il ritiro, il cui inizio era previsto giovedì 20 agosto.