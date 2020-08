Inter-Siviglia, le probabili formazioni e dove vedere la finale in tv

21 agosto 2020 a

Appuntamento con la storia per l'Inter stasera venerdì 21 agosto con fischio d'inizio alle 21. Dopo 10 anni infatti i nerazzurri hanno l'occasione di arricchire la loro bacheca internazionale con l'Europa League, in palio nella finalissima di Colonia contro il Siviglia. Antonio Conte dovrebbe confermare l'undici iniziale sempre impiegato nelle ultime partite della competizione, con il tandem offensivo Lukaku-Lautaro che cercherà di scardinare la difesa degli andalusi. A centrocampo Barella e Gagliardini a supporto di Brozovic, mentre in difesa Godin giocherà insieme a De Vrij e Bastoni. Dall'altra parte Lopetegui si affida all'ex milanista Suso. Dubbio Ocampos. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8.