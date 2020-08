Ansia Barcellona, Messi a Koeman: "Adesso mi sento più fuori che dentro al club"

20 agosto 2020 a

"Al momento mi vedo più fuori che dentro il Barcellona". Sarebbero state queste le parole (secondo la radio catalana Rac1) che Leo Messi avrebbe detto al nuovo tecnico del Barça Ronald Koeman nel loro incontro avvenuto giovedì 20 agosto. Il fuoriclasse argentino ha ribadito come "non veda chiaro il tema del suo futuro in blaugrana", pur cosciente delle difficoltà che dovrà affrontare qualora davvero decidesse di andare via". Messi ha infatti un contratto in scadenza nel 2021, da 110 milioni lordi a stagione e una clausola di rescissione da 700 milioni. Ma Psg, City e Inter restano giustamente alla finestra. L'argentino ha recentemente acquistato casa a Milano, così come il padre. Ufficialmente per ragioni fiscali, ma sognare non costa nulla.