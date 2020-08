Inter, Conte vuole l'Europa League: "C'è solo un modo per entrare nella storia: vincere" | VIDEO SKY

20 agosto 2020 a

a

a

"Sono occasioni che possono ritornare ma a volte non ritornano. C’è solo un modo per entrare nella storia del club, vincere". Lo ha detto il tecnico dell’Inter Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia.

"Quanto conta questa finale a livello personale? Personalmente è il mio quarto anno nelle competizioni europee, ho fatto tutti gli step, ottavi e quarti in Champions, semifinale e finale in Europa League, in 4 anni penso che arrivare a giocare una finale sia bello. Ci tengo ma ci tengo in particolare per il club, i calciatori, i tifosi, sono 10 anni di attesa senza essere protagonisti e per un club come l’Inter sono tanti", ha concluso l’ex ct della nazionale. Un pensiero anche al futuro: "Se ho mai pensato che potesse essere la mia ultima partita in nerazzurro? Negli ultimi anni ho imparato a vivere i momenti. Mi sto godendo una conferenza stampa di fianco a due campioni come Handanovic e Godin".

Oggi mi sto godendo questo momento, domani cercherò di vivermi la finale - ha spiegato ancora Conte -. Questo ho imparato nella mia carriera, vivere il momento e pensare a quello che è adesso, vivendo a 360° senza rimpianti".