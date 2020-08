Perugia, un'altra nomina: Marco Giannitti è il nuovo direttore sportivo

20 agosto 2020 a

Altra nomina ufficiale in casa Perugia. Dopo quella di Gianluca Comotto, nuovo direttore generale, è arrivata nella giornata di giovedì 20 agosto anche quella di Marco Giannitti come direttore sportivo biancorosso. In seguito alla retrocessione dunque è quasi completo il nuovo organigramma del club che negli ultimi giorni ha visto gli addii di Goretti e Pizzimenti.

L'ex Frosinone Giannitti ha firmato in sede con il presidente Santopadre. "Ac Perugia Calcio annuncia di aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Marco Giannitti. Il Club augura al direttore un buon lavoro!". A breve si attende anche l'annuncio del nuovo tecnico Caserta.