Perugia, ora è ufficiale: Gianluca Comotto è il nuovo direttore generale

Il Perugia sta iniziando la rivoluzione societaria dopo la clamorosa retrocessione in Serie C in seguito al play out perso ai rigori contro il Pescara. Dopo gli addii di Goretti e Pizzimenti, giovedì 20 agosto il club biancorosso ha ufficializzato la nomina di Gianluca Comotto (per lui si tratta di un ritorno) come nuovo direttore generale del Grifo. Comotto ha firmato un contratto che lo lega al Perugia fino al 30 giugno 2021 con rinnovo automatico per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie B. Nelle prossime ore gli ulteriori tasselli, con il diesse e il tecnico. Per quanto concerne quest'ultimo incarico il prescelto è Caserta.