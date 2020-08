Ibrahimovic, foto da attore sui social: "Sono nato nell'oscurità"

20 agosto 2020 a

a

a

"Io sono nato nell'oscurità". In piena trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto, l'attaccante Zlatan Ibrahimovic pubblica l'ennesima foto particolare sui suoi profili social. Stavolta si intravede il profilo del campione che spunta su uno sfondo completamente nero. Ibra commenta in inglese: "I was born in the dark".

Come accade sempre su Instagram l'immagine ottiene quasi un milione di like in meno di un'ora. Piovono anche commenti di ogni tipo e tanti inviti a firmare il nuovo contratto che lo legherà alla società rossonera anche nella prossima stagione. Il refrain è lo stesso anche sui suoi profili ufficiali degli altri social.