Ibrahimovic-Milan, rinnovo del contratto: trattativa ormai nella fase decisiva | Video Sky

L'obiettivo del Milan è quello di trovare l'accordo per il rinnovo contrattuale con Zlatan Ibrahimovic nel corso del weekend, in modo che da lunedì 24 l'attaccante sia a tutti gli effetti ancora rossonero. E' il giorno del raduno, infatti, e la dirigenza vuole che il giocatore sia regolarmente a disposizione dello staff tecnico fin dall'inizio della nuova stagione.

Stando alle notizie che trapelano, il giocatore e la società sono divisi soltanto dall'aspetto economico, ma da entrambe le parti c'è la volontà di proseguire il rapporto e quindi probabilmente alla fine troveranno l'intesa a metà strada tra la richiesta e l'offerta. Molti considerano fondamentale per il Milan la conferma di Ibra, ma è anche vero che il giocatore in rossonero è risorto, quindi anche il Milan è fondamentale per lui.