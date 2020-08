Bayern-Lione, le formazioni ufficiali. Fischio d'inizio alle 21, ecco dove vederla in tv

19 agosto 2020 a

Fischio d'inizio tra pochi minuti per la seconda semifinale di Champions League tra Bayern e Lione. La vincente raggiungerà il Psg, che ha travolto 3-0 il Lipsia martedì 18. Queste le scelte di Flick e Rudi Garcia. Lione (3-5-2): Lopes; Marçal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet; Depay, Toko-Ekambi. (A disposizione: Tatarusanu, Diomande, Andersen, Rafael, Dembelé, Traoré, Thiago Mendes, Reine-Adelaide, Jean Lucas, Tete, Bard, Cherki). All. Garcia. Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Davies, Boateng, Alaba, Kimmich; Goretzka, Thiago; Perisic, Muller, Gnabry; Lewandowski. (A disposizione: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Sule, Pavard, Javi Martinez, Coutinho, Cuisance, Hernandez, Tolisso, Coman, Zirkzee). All. Flick. La partita è visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e in chiaro su Canale5.