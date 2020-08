Lega Pro, ipotesi girone centro Italia con Perugia, Ternana e Gubbio

Prende corpo l'idea di un raggruppamento tra toscane, umbre, emiliane, laziali e marchigiane per contenere i costi

La Lega Pro sta per varare i tre gironi. Il criterio quest’anno dovrebbe essere quella di una divisione orizzontale. I tre gironi di Serie C dovrebbero cioè comprendere squadre geograficamente più vicine rispetto alla divisione “verticale” operata fino alla scorsa stagione. Con grande risparmio sul chilometraggio. Il Girone A dovrebbe comprendere le squadre del nord da est a ovest compreso il club sardo dell’Olbia, il raggruppamento B dovrebbe essere composto dalle squadre del centro e quello C dalle compagini meridionali.

Una scelta dettata da misure mirate al contenimento delle spese per ciò che concerne le trasferte e alla possibilità di far disputare partite che proprio per una certa affinità geografica possono essere in qualche modo più “sentite” e richiamare maggiormente le attenzioni dei tifosi, sempre che si torni a giocare al cospetto del pubblico seppure in maniera controllata e in misura limitata, in quanto a presenze, nel rispetto dei vincoli del decreto ministeriale anti covid. In questo senso si sarebbero espressi anche i presidenti delle varie società rivolgendosi al Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli rappresentandogli i presunti vantaggi di tale criterio, primo sicuramente quello del contenimento dei costi. Per quanto riguarda il Gubbio sarà stimolante poter giocare due derby contro Perugia e Ternana. Sei partite sulla carta sicuramente di cartello. In altre parole un girone bello tosto, con compagini di primissimo livello a cominciare dai neo retrocessi Grifoni alle Fere rossoverdi, che consentirà di mettere a confronto piazze storiche come Livorno, Cesena, Perugia, Terni che hanno scritto pagine calcistiche importanti. Una bozza, un’ipotesi di Girone B (che potrebbe però essere smentita dalle decisioni ufficiali della Lega Pro) potrebbe essere quello con Piacenza, Modena, Carpi, Imolese, Ravenna, Cesena, Fano, Fermana, Grosseto, Gubbio, Livorno, Lucchese, Matelica, Perugia, Ternana, Carrarese, Pistoiese, Pontedera, Arezzo, Vis Pesaro.