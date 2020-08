Clamoroso alla Ineos, niente Tour de France per Thomas e Froome

19 agosto 2020 a

Clamoroso alla Ineos: niente Tour de France per Chris Froome e Geraint Thomas. Tutte le fiches saranno dunque riposte su Egan Bernal e Richard Carapaz. Froome domenica 16 agosto ha chiuso il Delfinato in 71esima posizione a quasi un’ora e mezzo dal vincitore, Daniel Martinez. Thomas, 37esimo a quasi un’ora. Risultati che denotano, per entrambi, una condizione più che precaria. Bernal, dal canto suo, si era ritirato per un dolore alla schiena che evidentemente non deve essere tanto grave. Queste le parole con cui Dave Brailsford, il team principal, ha annunciato le scelte: “Bernal punterà ancora una volta alla maglia gialla in Francia e siamo molto contenti che al suo fianco ci sia il vincitore del Giro dello scorso anno, Richard Carapaz, al suo debutto al Tour. Thomas punterà al Giro e coglierà l’occasione per raddoppiare la sua vittoria al Tour de France con un altro titolo Grand Tour. A sua volta, Chris Froome metterà nel mirino la Vuelta”. Froome che il prossimo anno correrà con la Israel Start Up Nation.