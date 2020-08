Coronavirus, il calcio torna a tremare in Francia e Italia

Rinviata la gara d'esordio di Ligue 1 tra Olympique e St Etienne, due casi nella Roma Primavera

Luca Mercadini 18 agosto 2020 a

Francia, Italia ma anche Scozia. Il coronavirus torna ad aggredire il mondo del calcio. In Francia si registrano tre casi all'Olympique Marsiglia con conseguente e inevitabile decisione della Ligue 1 di rinviare la gara d'esordio del nuovo massimo campionato in programma per venerdì contro il St Etienne. In Italia ci sono due casi di positività (asintomatici) registrati tra due giovani (rientrati dalla Sardegna) della Primavera della Roma. Problemi anche nel calcio scozzese che rischia di subire un brusco stop e situazione non ottimale nemmeno in Spagna visti i casi registrati nella Liga in casa Atletico Bilbao, Atletico Madrid e Barcellona nei giorni scorsi.