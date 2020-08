Inter sempre più nel segno di Lukaku, l'attaccante ormai non si ferma più | Video

18 agosto 2020 a

Nell'Inter che si prepara a disputare la finale di Euro League contro il Siviglia, brilla Lukaku che si sta confermando il vero asso nella manica della squadra nerazzurra. L'attaccante contro lo Shakthar è andato a segno per la decima partita consecutiva. Il nazionale belga nell'azione del 5-0 ha dimostrato una volta di più di avere una insaziabile fame di gol. La partita era ormai decisa e mancavano pochi minuti al termine dell'incontro, eppure Lukaku non ha esitato a tentare l'ennesima azione personale, con uno scatto poderoso che ha lasciato sul posto i giocatori avversari per poi trafiggere il portiere.

Skysport celebra di nuovo la sua impresa sui social, pubblicando ancora le immagini del gol.