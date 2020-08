Tennis, sospetta positività al Covid-19 agli internazionali di Todi

Si tratta di un atleta del tabellone del doppio subito messo in isolamento

Sospetta positività al Covid-19 rilevata agli Internazionali di Tennis Città di Todi. Il giocatore, facente parte del tabellone di doppio, è stato messo in isolamento come da protocollo e, grazie alle misure di sicurezza attuate da ATP e MEF Tennis Events, non è mai entrato in contatto con le zone protette del circolo. Il tennista in questione è asintomatico e sarà sottoposto, domani, ad un nuovo test. L’atleta continuerà ad essere monitorato. Lo rendono noto gli organizzatori. «Gli Internazionali di Tennis Città di Todi proseguono nel pieno rispetto delle misure di sicurezza in campo e fuori. Giocatori, allenatori e addetti ai lavori sono controllati con continuità dallo staff, che ha allestito il Tennis Club Todi 1971 seguendo le indicazioni delle autorità e dell’ATP per garantire il regolare svolgimento dell’evento», si legge in una nota