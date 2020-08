Inter-Shakhtar, la gioia di Conte: "Abbiamo giocato una partita europea. Ora voglia di stupire contro il Siviglia" | Video

18 agosto 2020 a

Antonio Conte ovviamente super soddisfatto al termine di Inter-Shakhtar. Il successo per 5-0 permette ai nerazzurri di disputare la finale contro il Siviglia. "I ragazzi mi hanno dato una grande soddisfazione. Hanno giocato una partita europea, nella giusta maniera. Tanti stanno affrontando per la prima volta questo tipo di partite e quindi stanno facendo esperienza giocando una competizione importante come l'Europa League".

Poi lo sguardo verso la finale: "Adesso ci capita il Siviglia che è una squadra che ha grande esperienza. Però noi abbiamo entusiasmo e voglia di stupire. Ora dobbiamo recuperare energie e prepararci per dare una gioia ai nostri tifosi, al popolo interista".