Inter in finale di Europa League, vittoria a valanga sullo Shakhtar Donetsk (5-0)

L'Inter si qualifica per la finale di Europa League battendo per 5-0 lo Shakhtar Donetsk. Doppiette di Lautaro Martinez al 19' e 74' e di Lukaku al 78' e 83 e rete di D'Ambrosio al 64'. In finale i nerazzurri sfideranno il Siviglia.

"Una notte incredibile che abbiamo sognato. Siamo pronti per grandi cose". Così Lautaro Martinez ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria nella semifinale di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. "C'è stato un momento in cui non ero ai miei livelli - aggiunge - però questo mi ha aiutato a maturare e ora sono felice". Infine una battuta sul Siviglia: "Sono molto forti, sarà una partita speciale".