Inter-Shakthar Donetsk, probabili formazioni e dove vedere in tv la semifinale di Europa League

17 agosto 2020 a

Il Siviglia è in già in finale dopo aver battuto il Manchester United per 2-1 e la partita di stasera, lunedì 17 agosto 2020, fra Inter e Shakhtar Donetsk decreterà l'altra finalista dell'Europa League. La partita tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e in chiaro su TV8.

La probabile formazione dell'Inter



INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

La probabile formazione dello Shakhtar Donetsk



Solito 4-2-3-1 per la formazione ucraina, che schiera Junior Moraes in avanti con Marlos, Alan Patrick e Taison alle sue spalle. In mezzo al campo la coppia formata da Marcos Antonio e Stepanenko. L'unico dubbio è in difesa, con Khocholava e Bondar a giocarsi un posto per completare la linea a quattro con Dodò, Kriytsov e Matvienko.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1) probabile formazione: Pyatov; Dodò, Kriyvtsov, Bondar, Matvienko; Marcos Antônio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.