MotoGp, pauroso incidente per Morbidelli in Austria

16 agosto 2020 a

a

a

Terribile incidente tra Johann Zarco e Franco Morbidelli nel nono giro del Gp d’Austria nella classe MotoGp e gara che era stata momentaneamente interrotta con la bandiera rossa. Il francese della Ducati allarga la traiettoria e va in contatto con il pilota della Yamaha Petronas. Spaventosa la dinamica con la moto di Zarco che dopo il contatto diventa un proiettile impazzito che taglia la pista alla curva 3, sfiorando Maverick Vinales e Valentino Rossi. Morbidelli è stato portato al centro medico del circuito ma per fortuna è salito con le sue gambe sull’ambulanza. La gara è poi ripartita.

«Franco Morbidelli sta bene, è sempre rimasto cosciente. Ha dei traumi sul fianco destro, alla mano e alla spalla destra. La Tac a una prima occhiata è sembrata negativa, non ci dovrebbero essere danni o fratture ma vista la dinamica importante dell’incidente lo terremo in osservazione 24 ore in ospedale». Lo ha detto il dottor Michele Zasa, della clinica mobile, ai microfoni di Sky Sport dopo l’incidente di Franco Morbidelli in Austria.