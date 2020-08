Perugia retrocesso, macabra contestazione: quattro fantocci appesi al cavalcavia e lo striscione "Vi vogliamo così"

15 agosto 2020 a

Dopo la retrocessione del Perugia in Serie C - in seguito alla sconfitta ai calci di rigore contro il Pescara - mentre circa 700 tifosi contestavano la società e i giocatori all'esterno dello stadio Curi, qualcuno ha pensato di andare ben oltre: quattro manichini, di cui tre con le maglie del Perugia (9, 23 e 27), sono stati appesi al cavalcavia di via Trancanelli, la strada che collega Casenuove e Ponte della Pietra alla zona di San Sisto quasi costeggiando l'ospedale. Con i fantocci appeso anche lo striscione - anonimo - con la scritta "Vi vogliamo cosi". Una protesta macabra, da condannare. In una notte da dimenticare, dentro e fuori dal campo.