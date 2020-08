LIVE Perugia-Pescara 2-1, tensione altissima: si va ai tempi supplementari

14 agosto 2020 a

Squadre stremate al Curi. Si gioca in un clima di tensione altissima tra Perugia e Pescara nel ritorno del play out. C'è in palio la permanenza in Serie B. Al 90' la partita è terminata per 2-1 in favore dei biancorossi. Risultato che porta le due squadre ai tempi supplementari. Abruzzesi che hanno gestito il gioco per gran parte del match, con il Perugia pericoloso nei calci piazzati (situazioni da cui sono nati entrambi i gol della squadra di Oddo) e nelle ripartenze. Ora un'altra mezz'ora per decretare la formazione che retrocederà in Lega Pro.