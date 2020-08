LIVE Perugia-Pescara 2-1, gli abruzzesi chiedono un rigore. Dentro Iemmello

14 agosto 2020 a

Metà ripresa al Curi tra Perugia e Pescara nel ritorno del play out. E' il Pescara che fa la partita, con i biancorossi pericolosi soprattutto in contropiede. Da segnalare una protesta abruzzese al 24' per un presunto calcio di rigore per un contatto tra Castanos e Kouan. L'arbitro Aureliano di Bologna ha lasciato proseguire. Al 27', dopo il cooling break, Oddo ha inserito bomber Iemmello. Con questa situazione di punteggio si andrebbe ai tempi supplementari.