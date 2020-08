LIVE Perugia-Pescara 2-1, Melchiorri porta avanti il Grifo al 39': così si va ai supplementari

14 agosto 2020 a

Partita sempre più per cuori forti al Curi nel ritorno play out tra Perugia e Pescara. Il Grifo si è portato avanti nel punteggio grazie a una inzuccata di nuovo su azione d'angolo, stavolta da parte di Melchiorri (39'). Fatali dunque per gli abruzzesi i calci piazzati battuti dai biancorossi. La squadra di Oddo è riuscita ad andare a segno nelle uniche due occasioni in cui ha concluso nello specchio della porta. Con questo risultato (2-1), con il quale si è concluso il primo tempo, si andrebbe ai tempi supplementari. In avvio botta e risposta tra Pucciarelli e Kouan.