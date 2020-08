LIVE Perugia-Pescara 1-1, botta e risposta in due minuti Pucciarelli-Kouan

14 agosto 2020 a

Avvio frenetico nel ritorno del play out tra Perugia e Pescara. Un botta e risposta al Curi che fa capire il grande equilibrio della sfida. Vantaggio abruzzese al 15' con Pucciarelli, che ha sfruttato l'assist di Galano. Il pareggio due minuti più tardi con Kouan, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Con questo risultato i biancorossi retrocederebbero in Serie C. Ma c'è ancora più di un'ora per sistemare la situazione.