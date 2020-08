Perugia-Pescara, le formazioni ufficiali: Oddo esclude Carraro e Iemmello

Nicola Uras 14 agosto 2020 a

Non mancano le sorprese nelle formazioni ufficiali a pochi minuti dall'inizio di Perugia-Pescara (ore 21, diretta Dazn, arbitra Aureliano di Bologna), gara di ritorno dei play out (andata 2-1 per il Pescara).

Perugia-Pescara, il regolamento per la salvezza in serie B: non vale la regola del gol in trasferta

Oddo ha scelto di confermare la linea a tre davanti a Vicario con Rosi, Gyomber e Sgarbi. Sulle corsie Mazzocchi e Nzita, in mediana Kouan e Dragomir con Nicolussi Caviglia probabile trequartista alle spalle di Falcinelli-Melchiorri di quello che dovrebbe essere un 3-4-1-2. Esclusi dall'undici titolare Carraro e Iemmello. Solito 4-3-3 per il Pescara: Sottil conferma l'undici di lunedi con Bettella al posto dell'ex Scognamiglio.