Juventus, Dybala per Pogba? Lo scambio con il Manchester Utd può decollare

La Juventus del neo tecnico Andrea Pirlo si è tuffata sul mercato. Dopo l’addio di Matuidi e quello scontato di Khedira, il tecnico bresciano si aspetta almeno un rinforzo a centrocampo. Il sogno resta sempre Pogba, ma per riportare il francese a Torino bisognerebbe sacrificare quasi certamente Dybala: uno scambio che potrebbe decollare nei prossimi giorni.

La pista più calda sembra essere così quella che porta a Rodrigo De Paul dell’Udinese. Non sarà facile convincere i Pozzo, ma gli ottimi rapporti fra i due club potrebbero aiutare nella trattativa. Per l’attacco, invece, Morata e Milik sono gli obiettivi più abbordabili per i bianconeri. Anche in questo caso trattare con De Laurentiis non sarà semplice, nella trattativa per il polacco potrebbe essere inserito Bernardeschi.