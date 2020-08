Ronaldo, il biografo di Messi: "Offerto al Barcellona e Psg". L'entourage di CR7: "Falso. Resta alla Juve"

13 agosto 2020 a

"Il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al Psg è che il suo procuratore Jorge Mendes ha avuto istruzioni di cercargli una squadra". A dirlo a BBC 5 Live è Guillem Balague biografo di Leo Messi. "È stato offerto a tutti - aggiunge - anche al Barcellona". Secondo il giornalista spagnolo Mendes avrebbe bussato anche alla porta del Real Madrid. "Gli hanno detto no chance". spiega. "Non so se riusciranno a liberarsene facilmente. Chi paga quell’ingaggio?», conclude.

Juventus, il ribaltone in 24 ore: i motivi della svolta e i retroscena. I cambiamenti dirigenziali sono rinviati?

Tramite il giornale spagnolo As l’entourage di Cristiano Ronaldo smentisce che il calciatore sia stato offerto al Barcellona. "È falso", le parole virgolettate dal quotidiano iberico. Allo stesso tempo le persone vicine a CR7 contattate specificano che il portoghese ha un contratto con la Juventus fino al 2022 e ha intenzione di rispettarlo.