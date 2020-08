Atalanta-Psg, il gol di Pasalic per l'1-0 col quale si chiude il primo tempo | Video

12 agosto 2020 a

Il primo tempo della sfida dei quarti di finale di Champions League si è chiuso con l'Atalanta in vantaggio per 1-0 sul Psg.

La rete del vantaggio è stata siglata da Pasalic. Il gol è arrivato al 27'. L'Atalanta gioca a viso aperto e ha concesso due grosse occasioni agli avversari e altrettante ne ha avute a sua volte per passare in vantaggio. Poi la bellissima rete che ha sbloccato l'incontro. La partita è in programma (è comunciata alle ore 21 ) allo stadio Da Luz di Lisbona.