Atalanta-Psg, le probabili formazioni: Gasp senza Ilicic e Gollini, Pasalic favorito su Malinovskyi

Due assenze pesantissime in casa Atalanta per il match dei quarti di finale di Champions League a Lisbona (gara secca) contro il Psg. Gasperini infatti dovrà fare a meno di Ilicic (autore di cinque delle ultime sette reti degli orobici nella massima competizione continentale) e del portiere titolare Gollini.

Al posto di quest'ultimo ci sarà Sportiello, mentre per sostituire lo sloveno, Pasalic è favorito su Malinovskyi. A completare il reparto il Papu Gomez insieme a Zapata. Per quanto riguarda i francesi, out lo squalificato Di Maria e l'infortunato Verratti. Recuperato invece Mbappè che dovrebbe tuttavia partire dalla panchina. In attacco Icardi sarà il terminale offensivo affiancato da Neymar e Sarabia.