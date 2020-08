Coronavirus, positivo anche un giocatore del Barcellona. Il club: "Nessun problema per la Champions League"

12 agosto 2020 a

Anche un giocatore del Barcellona è risultato contagiato da Coronavirus. Dopo i casi dell'Atletico Madrid, un tampone positivo nel club catalano. E' stata la stessa società ad annunciarlo, precisando che l'atleta non è stato in contatto con alcuno di quelli della squadra che dovrà scendere in campo a Lisbona per la Champions League. Il contagio è emerso in seguito ai test che sono stati effettuati nel pomeriggio di ieri, 11 agosto, su un gruppo di giocatori che oggi dovevano iniziare la pre-season. Sempre stando alle informazioni diffuse dalla società, il giocatore non ha sintomi, è in buona salute ed attualmente è in quarantena nella sua abitazione. Monitorate tutte le persone che sono state in contatto con lui.