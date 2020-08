Francesco Totti, scommesse: è a un passo dal ritorno alla Roma

11 agosto 2020 a

Suggestione o realtà? Il futuro di Francesco Totti potrebbe essere, come lo è stato per quasi 30 anni, ancora a tinte giallorosse. Con il cambio di proprietà in corsa, che entro il 17 agosto porterà Dan Friedkin al controllo della società capitolina, il nome dell’ex capitano romanista torna prepotentemente alla ribalta per la nuova dirigenza che si verrà a formare dalle parti di Trigoria.

Ci credono, come riferisce Agipronews, i bookmaker, visto che i trader di Sisal Matchpoint quotano il ritorno di Totti alla Roma con un secco 2,50. Il ruolo che l’ex fantasista andrebbe a ricoprire ancora non è chiaro, ma da più parti si vocifera addirittura di un incontro tra Totti e lo stesso Friedkin nei mesi scorsi. L’ex numero 10 romanista ha da poco lanciato la sua società di servizi sportivi, ma un rientro «a casa» lo stuzzicherebbe e non poco, visto anche come si era lasciato, ormai un anno fa, con la Roma guidata da James Pallotta. Ben più lontana invece la possibilità di vedere l’ex campione del mondo come allenatore o addirittura nuovamente in campo in Serie A. Le due ipotesi infatti sono messe in lavagna a 66,00.