Ibrahimovic, rovesciata da applausi in mare. Il video spopola nel web. Vicino il rinnovo con il Milan. E arriva Roback

11 agosto 2020 a

a

a

Dopo aver incantato nel finale di campionato del Milan ed aver ribadito in tutte le lingue che non si sente affatto un campione arrivato, aspettando di raggiungere l'accordo per il nuovo contratto, Zlatan Ibrahimovic incanta anche sul web. Lo fa dai suoi profili social dove pubblica il video di una splendida rovesciata in mare. L'attaccante alza la palla e produce una sforbiciata da applausi. Il filmato è accompagnato dal post God save the Queen. Ovviamente il video in poche ore colleziona milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di like. Intanto continuano a filtrare notizie sul rinnovo del contratto.

Dovrebbe andare in porto senza grandi problemi, resterebbero da definire soltanto i dettagli. Nella prossima stagione Ibra potrebbe anche cambiare maglia e optare per il 9 o per l'11. Intanto in rossonero è in arrivo Emil Roback. Si tratta di un attaccante classe 2003 di proprietà dell'Hammarby, squadra di cui Zlatan Ibrahimovic ad inizio anno ha acquistato il 23,5% delle azioni