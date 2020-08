Perugia-Pescara, il regolamento per la salvezza in serie B: non vale la regola del gol in trasferta

In caso di vittoria dei biancorossi per 1-0, oppure per 3-2, si procederà comunque con supplementari ed eventuali rigori

Playout di serie B, il Perugia ha perso ieri sera lunedì 10 agosto, dopo essere andato in vantaggio, il primo round contro il Pescara in trasferta. Il verdetto è quindi rinviato a venerdì 14 agosto 2020 alle ore 21: nella gara di ritorno del Curi si deciderà il destino delle due squadre.

Si ripartirà dal 2-1 in favore dei biancazzurri, ma poiché entrambe le squadre hanno terminato il campionato a quota 45 punti, scatterà una particolare clausola nel regolamento del playout: in caso di parità al termine delle due gare si procederà con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore e non verrà considerato dunque il miglior piazzamento in classifica del Perugia, in virtù degli scontri diretti favorevoli.

Non varrà la regola dei gol in trasferta: in caso di vittoria del Perugia per 1-0, oppure per 3-2, si procederà comunque con supplementari ed eventuali rigori.